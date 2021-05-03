Adana'da evde yaşanan patlamanın nedeni el yapımı patlayıcı çıktı!

ADANA’da evde meydana gelen Şenol Saruhan (34) ile arkadaşı Fedi Yoksul'un (23) ağır, oğlu Emirhan Saruhan'ın (6) hafif yaralandığı patlamanın el yapımı bomba hazırlandığı sırada meydana geldiği ortaya çıktı.

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Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Şenol Saruhan, oğlu Emirhan Saruhan ve arkadaşı Ferdi Yoksul, evde otururken patlama meydana geldi. Patlamada Şenol Saruhan ve Ferdi Yoksul ağır, Emirhan Saruhan ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yarım saat önce 'fotoğrafımı çek" demiş

Patlamanın meydana geldiği evde yaşayan, eşinden ayrı olduğu öğrenilen Şenol Saruhan'ın olaydan yarım saat önce komşusunun oğlunu çağırıp, "Gel benim fotoğrafımı çek. Ölürsem sosyal medya hesabında paylaşırsın" dediği öğrenildi.

Patlamanın ise fotoğrafı çeken komşu oğlunun evden ayrılmasının ardından meydana geldiği kaydedildi.

Üzerinde 'torpil' yazan kutu

Patlamanın etkisiyle pencere camları kırılan evde yapılan incelemede üzerinde 'torpil' yazan kutunun olması dikkat çekti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Şenol Saruhan ve Ferdi Yoksul’un evin oturma odasında el yapımı bomba hazırladıkları sırada patlamanın meydana geldiği öğrenildi.

Durumları ağır

Öte yandan patlamanın olduğu odanın tüm camlarının kırıldığı ve evde büyük tahribat olduğu gözlendi. Olayın ardından Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır ve bilinçlerinin kapalı olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin el yapımı bombayı ne amaçla hazırladıkları araştırılıyor.