Hastaneye gitmek serbest mi hastane randevusu olan ne yapacak?

Türkiye 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar tam kapanma sürecinde olacak. Peki hastane randevusu olan vatandaşlar yasaklardan muaf olacak mı, çocuklarını doktora götürmesi gereken vatandaşlar yasaklardan muaf mı? İçişleri Bakanlığı genelge ile duyurdu.

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Türkiye'de 17 günlük tam kapanma süreci devam ederken koronavirüs aşısı olmak için randevu alan 50 yaş üstü vatandaşların kafası karıştı. Peki tam kapanmanın yaşandığı günlerde aşı randevusu olan vatandaşlar yasaklardan muaf olacak mı? İşte Koronavirüs aşısı olacak vatandaşlara ilişkin genelge ile belirtilen karar…

29 Nsan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulamaya alınacak tam kapanma süresince Koronavrüs aşısı olmak isteyen vatandaşlar sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belirtlid. İşte merak edlen detaylar…

Aşı randevusu olanlar yasaktan muaf mı: Türkiye’de Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Randevusunu alan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar sağlık kuruluşlarına giderek aşılarını olmaya devam ediyor. Lakin 26 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sonrasında 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. Aşı olacak vatandaşlar ise bu süre içerisine denk gelen sürede içerisinde aşı olamaya gidip gidemeyeceklerini araştırmaya başladı.

Aşı Randevusu Olanlar Tam Kapanmada Aşı olacak mı: Aşı randevusu olan vatandaşlar tam kapanma sürecinde randevu tarihleri geldiğinde sağlık kuruluşlarına giderek aşılarını olabilecek. Genelge ile belirtildiği üzere Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil) vatandaşlar randevu süresince yasak kapsamı dışında tutulacak.

MHRS AŞI RANDEVUSU İÇİN TIKLAYIN

Aşı Randevusu Nasıl Alınır: Aşı sırası kendinde olan vatandaşların randevu alabilmek için üç farklı yöntemi bulunuyor. Dileyen vatandaşlar MHRS, e-Nabız ve ALO 182 üzerinden koronavirüs aşı randevusu oluşturabilir. İşte adım adım randevu oluşturma; MHRS Aşı Randevusu Nasıl Alınır? MHRS üzerinden randevu almak isteyenler üye değilse aşağıda bulunan adrese tıklayarak “ Randevu Al” butonu ile üye olarak üyelik işlemini tamamlayabilir. Ardından “ Randevu Al”ı işaretleyen kullanıcılar T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile istediği hastane ve hekimi seçerek randevu alabilir

Telefonla Aşı Randevusu Nasıl Alınır? Sırası gelen ve aşı olmak isteyen vatandaşlar mobil uygulama ve MHRS ALO 182 hattını arayarak aşı randevusu talebinde bulunabilirler. Kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastanesinden randevu alınabilir.