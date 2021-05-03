400 bin aboneli çocuk pornosu ağı çökertildi! 'Dark Net'te iğrençliğe baskın

ALMANYA'da 'dark web'de faaliyet gösteren ve 400 bin abonesi olan çocuk pornosu ağı çökertildi. O ağı kurup yöneten 3 kişi tutuklandı...

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Alman polisi son dönemin en büyük operasyonlarından birisine imza attı. Almanya'da yürütülen operasyon kapsamında dark net'te (dark web) bulunan çocuk pornosu ağı çökertildi. Son dakika bilgisine göre, söz konusu ağın 400 bin üyesi bulunuyor.

Federal Kriminal Polis Bürosu'nun (BKA) yaptığı açıklamada ise operasyon kapsamında Kuzey Ren-Vestfalya, Bavyera ve Hamburg'da toplam yedi eve baskın yapıldığı bilgisine yer verildi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, operasyon kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Her yıl 20 bin vaka rapor ediliyor

Resmi istatistiklere göre, on yıldır süren hükümet kampanyasına rağmen, Almanya'da her yıl 20 binden fazla çocuk istismarı veya pornografi vakası rapor ediliyor.

Geçtiğimiz aylarda Alman polisi Avustralya uyruklu bir kişi tarafından işletilen ve uyuşturucu, çalıntı kredi kartı verileri, kötü amaçlı yazılım satmak için kullanılan "dünyanın en büyük" darknet piyasası olduğu aktarılan web sitesine operasyon düzenlemişti.

DarkMarket, 2008 yılında ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI) tarafından kapatıldığından beri bu isim altında çalışan ikinci platform olarak biliniyor.

Dark web nedir?

Dark web, internet üzerinde yalnızca özel yazılımlarla erişilebilen ve şifreyle girilen ağlarda barındırılan anonim suç faaliyetleri için geniş fırsatlar sunan kamuya kapalı bir ağdır.