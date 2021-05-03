Son dakika ihracat rakamları belli oldu! Ticaret Bakanı Muş'tan açıklama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş son dakika ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Muş, "Nisan ayında ihracattaki güçlü performansımız devam etmiş, ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi.

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Pandemi öncesi 2019 ile karşılaştırıldığında ihracatın, nisanda yüzde 22,3 arttığını dile getiren Muş, "İhracatımız pandemi öncesi seviyelerin de üzerinde tutundu" dedi

Bakan Mehmet Muş'un açıklamalarından satır başları;

Dış ticaret açığı azaldı

İthalatımız nisanda, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayı dış ticaret açığımız, 2020 Nisan ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4,6 milyar dolardan 3,1 milyar dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, nisanda 19,5 puan artışla yüzde 85,7’ye yükselirken, enerji ithalatı hariç yüzde 97,7 oldu.

'Hiçbir vatandaşımızın derdine kayıtsız kalmayacağız'

Yeni dönemde memleketimizin her köşesini ziyaret edecek, sizlerin sorunlarıyla ilgili istişare süreçlerini daha da yoğunlaştıracağız. Üreticilerimizin tesislerini tek tek gezerek, aksayan noktaları yerinde tespit edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın derdine kayıtsız kalmayacağız.

200 milyar dolar üzerini konuşma zamanı geldi

2021 sonu Orta Vadeli Program hedefimiz olan 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştık. Yıllıklandırılmış ihracatımızla bu hedefi aşmış bulunuyoruz. Artık yıllık ihracatımızı 200 milyar dolar seviyesinin üzerine taşımayı konuşma zamanı gelmiştir.

En çok ihracat yapan ilk 3 il

TİM Başkanı İsmail Gülle de "Nisan ayı, Mart 2021'den sonra Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay oldu.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz 7 milyar 239 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 360 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 321 milyon dolarla Kocaeli oldu" dedi