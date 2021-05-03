2022 maaş ödemesi tarihi ne zaman bayram öncesi yatar mı?

Engeli %40'ın üzerinde olduğu rapor ile kanıtlanmış vatandaşlara devlet tarafından ödenen 2022 maaşları yani engelli maaşları ne zaman yatacak, Ramazan bayramı öncesinde yatacak mı araştırması başladı. 2021 yılında en yüksek engelli maaşı 854 lira 1.024 kuruş oldu. Peki bayram öncesinde engelli maaşları yatar mı?

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Devlet tarafında engelli olan, çalışamayacak durumda olan ve engelinin rapor ile %40'ın üzerinde olduğu kanıtlanmış vatandaşlara ödenen engelli maaşları mayıs ayının başlaması ile merak konusu oldu. Engel duruma göre en yüksek 854 lira 1.024 kuruş olarak ödenen engelli maaşlarının mayıs ayında Ramazan Bayramı'ndan önce yatması bekleniyor. Peki engelli maaşı alan vatandaşlara 1100 liralık bayram ikramiyesi ödenecek mi?

Engelli maaşı başvuru şartları Nelerdir? Engelli maaşı alma şartlarına bakacak olursak öncelikli şart olarak Türkiye Vatandaşı olmak gerekiyor. 2022 adlı kanun çerçevesinde alınmış kararların bulunduğu kurul raporu almak gerekiyor. Ayrıca %40 ve üzerinde engel bulunması ve bunun rapor ile kanıtlanmış olması gerekiyor. Yetersiz bir maddi gelire sahip olmak gerekiyor. 18 yaşın altında olan engelli vatandaşların babasının ve annesinin gelirlerinin yetersiz düzeyde olması gerekiyor. 65 yaş üstü vatandaşların engelli maaşına başvurması halinde bu başvuru kabul edilmemektedir.

Engelli maaşına yalnızca 65 yaş altındaki engelli bireyler başvurabilir. Engelli maaşı konusunda en çok merak edilen konular arasında engelli maaşının başvurusunun nasıl yapıldığı gelmektedir. Engelli maaşı başvurusu yapmak istiyorsanız bulunduğunuz bölgede kaymakamlıklarda bulunan Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gitmeniz gerekiyor. Gerekli evrakları tamamladıktan sonra başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru sırasında sizden istenen bilgileri eksiksiz olarak vermeniz gerekiyor.

Engelli Maaşı Başvurusunda İstenen Belgeler: Engelli maaşı başvurusu sırasında istenen bazı belgeler vardır. Bu belgeler arasında talep beyanı, Kimliğinizin fotokopisi, iki tane vesikalık fotoğrafınız, maaşı alacak olan engelli bireyin engellinin %40 ve üzerinde olduğuna dair sağlık raporu, gelir testi ve muhtaçlık belgesi, ikametgah belgesi, vasi var ise onun kimlik fotoğrafı, gelir veya mülk belgesi.

Engelli Maaşı Başvuru Dilekçesi: Evde bakım maaşı almak isteyen vatandaşlarımızın başvuru dilekçesi yazması gerekiyor. Evde bakım maaşına intenet üzerinden başvuru yapamazsınız. Maaşa başvuru yapacak kişilerin şahsi olarak ya da vekaleten başvuru yapmaları mümkündür. Başvuru dilekçesinde, engelli kişiye bakacak olan kişinin bilgileri, maaşı alacak olan engelli kişinin gelir bilgileri, malı varsa bunu beyan edecek bilgiler ve engelli raporu istenmektedir. Bu maaşa yalnızca %40 ve üzeri engelli olan vatandaşlarımız başvurmaktadır. Engelli raporu devlet hastanelerinin sağlık kurullarından alınmaktadır. Engelli vatandaşımıza maaşın yanı sıra birçok sosyal hak tanınmaktadır. Bu haklara bakacak olursak, engelli kişinin ve yanındaki refakatçisinin otobüs ve uçak biletlerinde indirim yapılır. Ayrıca müze, milli park, sinema, bahçe ve parklarda ki giriş ücretlerinde indirim yapılır.