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Ekonomist Özgür Demirtaş uyardı batarsınız asla yapmayın

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, kripto para alımı yapacaklara dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Demirtaş, "Arabamı evimi satıp Coinlere gireceğim diyenler var. Batarsınız. Asla yapmayın" dedi.

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Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, kripto paralar üzerinden önemli bir uyarıda bulundu.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda kripto paralar konusunda uyarıda bulunan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Arabamı evimi satıp Coinlere gireceğim diyenler var. Batarsınız. Asla yapmayın. Tüm para bir alana yatırılmaz. Sepet yapılır. Her zaman dediğimi unutmayın. Bu piyasanın %90’nı batacak. Kaybetmeye göze alamayacağınız para yatırılmaz."

"her yatırımda olduğu gibi son vagona binenlerin canı çok yanacak"

Diğer bir paylaşımında da uyarısını sürdüren Demirtaş, şöyle devam etti:

"Kripto piyasalarında 2018 yılına benzer çöküş yine olacak ve her yatırımda olduğu gibi son vagona binenlerin canı çok yanacak. Kısa vadeli girer çıkarım diyenler üzülecek. Bu olacak ama ne zaman olacağını halving bazlı ısı haritalarının söylediği dışında pek bilmiyoruz."

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