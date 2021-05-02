2 milyar dolarla kaçtığı iddia edilen Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yakın takip sürüyor. Firari Özer'in kaçma ihtimali olan ülkelerin Yunanistan, Makedonya, Karadağ, Kosova ve Bosna Hersek olabileceği belirtiliyor. Bunlara ek olarak Özer'in sürat teknesiyle İtalya’ya kaçma ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.

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Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, vurgunun ardından kayıplara karıştı. Firari Özer'in yakalanması için yürütülen çalışmalar devam ederken, Özer'in kaçış hikayesinin ayrıntıları da ortaya çıkıyor. TRT Haber'den Ceyda Muslu'nun haberine göre, ilk tespitler Özer'in Mart ayının başında Arnavutluk'ta bazı kişilerle irtibat kurduğu yönünde...

20 Nisan'da Tiran'a uçtu

İddiaya göre Özer, Arnavutluk vatandaşı bir çiftle defalarca telefonda görüştü. Bu çiftten erkek olanın birkaç kez Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı belirlendi. Çift olarak ise 9 Mart’ta İstanbul’a geldiler, ancak 24 saat sonra hızlı bir şekilde Tiran’a döndüler. İşte bu tarihten sonra aralarındaki bağlantı koptu, tarihler 20 Nisan’ı gösterene dek... 20 Nisan Salı günü Faruk Fatih Özer, Air Alabania’dan aldığı tek yön uçak bileti ile Tiran’a uçtu.

Sürat teknesiyle kaçma ihtimali üzerine...

Sınırı aşan suçlar konusunda iş birliği ve koordinasyon amacıyla operasyona dahil olan Türk polisi de hem ifade alım işlemlerinde destek oluyor hem de zaman zaman operasyonlara katılıyor. Özer'in kaçma ihtimali olan ülkelerin Yunanistan, Makedonya, Karadağ, Kosova ve Bosna Hersek olabileceği belirtiliyor.

Sürat teknesiyle İtalya'ya kaçamasın diye...

Bunlara ek olarak Özer'in sürat teknesiyle İtalya’ya kaçma ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Bu nedenle de Arnavutluk’ta Fier, Avlonya ve Durres sıkı takip altına alındı. Bu ihtimalin gerçekleşmesinin zor olduğu belirtiliyor çünkü İnterpol nezdinde kırmızı bültenle aranan Özer'in, Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Teşkilatı FRONTEX’in hakimiyeti olan bir bölgeden kaçmayacağı üzerinde duruluyor. Özer'in yakalandığı an teslim edileceği için bu yola başvurma olasılığı düşük görünüyor. En yüksek olasılıksa Karadağ... Ancak orada da İnterpol ile birlikte hareket eden Türk polisi çemberi daralttı.