Mimar Sinan'ın mimarlık tarihine damgasını vuran eseri Selimiye Camisi çevresinde uzun süredir beklenen düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayacak.

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı yazılı açıklamada, Selimiye Camisi'nin tüm dünya için önemli bir kültürel emanet konumunda olduğunu vurguladı. Kent meydanlarının şehirlerin kalbi olduğunu belirten İba, yaşam ve ekonomik hayatın bunların etrafında yer aldığını, meydanların turizm için de çok önemli lokasyonlar olduğunu kaydetti.

Arkeolojik kazı nedeniyle Selimiye Meydanı'nın bir süredir kullanılamaz halde olduğunu bildiren İba, şu ifadeleri kullandı:

"Edirne, Türkiye'nin giriş kapısı olduğu için milyonlarca turist ağırlayan bir şehirdir. Selimiye gibi tarihi geçmişe sahip bir yapının etrafının, uzun süredir kente yakışmayacak şekilde kalması doğru değildi. Meydan projesini hayata geçirmek adına, son yapılan İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a Selimiye Cami Meydanı'nın düzenlenmesiyle ilgili düşüncelerimizi arz ettik."

İba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selimiye Meydanı ile ilgili tüm sorunların çözülmesi ve ivedilikle meydanın düzenlenmesine başlanmasıyla ilgili talimat verdiğini belirtti.

Kurum'un ilgili taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından, Selimiye Camisi çevresi düzenleme projesinin Bakanlık tarafından finanse ve ihale edileceğini bildiren İba, düzenlemenin belediyenin de desteğiyle yapılmasına karar verildiği kaydetti.

Bu süreçte Yemiş Kapanı Hanı Projesi'nin de hızlandırılarak bir an önce yapım işlerine dahil edilmesine karar verildiğini aktaran İba, "Selimiye Meydan Projesi'nin başlayacağı ve çok kısa sürede tamamlanacağı müjdesini vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Böylelikle uzun süredir kullanılamayan meydan, yeni yüzüyle Selimiye'ye, Edirne'mize ve ülkemize yakışır halde düzenlenecektir." ifadelerini kullandı.

Selimiye'nin restorasyonu da başlıyor

Selimiye'nin restorasyonunun da bu yıl içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılacağını duyuran İba, şunları kaydetti:

"Her konuda olduğu gibi Selimiye Meydanı'nın düzenlenmesiyle ilgili desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a, gerekli çalışmaları hemen başlatan ve takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız Kurum'a, Edirne Valimiz Ekrem Canalp'e, Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal'a, Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan'a teşekkür ediyorum. Tüm gayretimiz, hemşehrilerimizi hak ettikleri bir Edirne'de yaşatabilmek içindir. Bu gayeyle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun."