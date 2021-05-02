e devlet çalışma izin belgesi alma ekranı TC ile giriş

Kısıtlamalardan muaf olanlar e devlet üzerinden çalışma izin belgesi alabilecekler. Market, bakkal, üretim, lojistik, tedarik gibi sektörlerde çalışan vatandaşların çalışma izni alması için e-Devlet üzerinden SGK ekranından müracaat yapması gerekecek. Peki çalışma belgesi nasış alınır, nereden alınır?

Abone ol

Türkiye'de 17 gün sürecek olan tam kapanma başladı. 17 Mayıs pazartesi saat 05.00'e kadar tam kapanma devam edecek. Kısıtlamalardan muaf olan vatandaşlar ise işlerine çalışma izin belgesi ile gidebilecekler. Çalışma izin belgelerini iş yerlerinden de alabilecek olan çalışanlar aynı zamanda e devlet üzerinden de çalışma izin belgesini alabilecekler. Vatandaşların SGK ekranından müracaat yapması gerekecek. Peki e devlet üzerinden çalışma belgesi nasıl alınır?

Çalışma izin belgesi nasıl alınır: Bakan Süleyman Soylu, tam kapanmada çalışmak zorunda olanları ilgilendiren bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Soylu, kısıtlamadan muaf sektörlerde çalışanların işe gidip gelme sürecinde izin belgelerini nasıl alacaklarına ilişkin soru üzerine de markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar için de süreci kolaylaştırdıklarını vurguladı.

Soylu, şunları kaydetti: "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız yarın (bugün) akşam devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak.

İş yerleri çalışma belgesi verecek: Diyelim ki alınamadı, onu da yarın tekrar yayınlıyoruz, bu sefer çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun 'Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum' diye bir kağıt imzalayacak.

Yani hem e-Devlet üzerinden bunu çok rahat bir şekilde vereceğiz, kimseden yazı alınmasına gerek kalmayacak. Eğer alınamıyorsa da iş yerinden bir belge alınabilecek. Hem klasik hem modern metodumuz var."

Daha önce muafiyet belgesi olanların bunu bir "serbest dolaşım belgesi" gibi kullandığı, şehir içinde istediği gibi dolaştığının anımsatılması üzerine Soylu, asla böyle olamayacağının altını çizdi.

Bakan Soylu, "Dün iki ayrı toplantı yaptık. Tüm kuralları kolluk birimlerimizle, valilerimizle, kaymakamlarımızla ele aldık. Bu kuralları harfi harfine 17 gün uygulayacağız." dedi.

Çalışma belgesi alma ekranı: E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra E-Başvuru ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. Çalışma belgesi almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

E DEVLET SGK KAYIT BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.