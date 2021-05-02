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PKK Afrin'de tarlada çalışan sivilleri hedef aldı anne ve bebeği vuruldu bebek öldü

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Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamadı...

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Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK'nın sivilleri hedef aldığını açıkladı. MSB, bölgedeki terör hedeflerinin ateş altına alındığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde: Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı.

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