Ramazan'da kurulan iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Güllaç nasıl yapılır, kaç çeşit süt konur? İşte Oktay Usta'nın tarifi ile Güllaç tarifi ve yapılışı.

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Ramazan ayının ortalarına gelirken Ramazan sofralarının baş taçı olan Güllaç nasıl yapılır araştırması devam ediyor. Her Ramazan ayında iftar sofralarının yıldızı olan Güllaç tatlısının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. İşte ilk iftar için nefis Güllaç tarifi! Güllaç nasıl yapılır? İşte Güllaç malzemeleri ve yapılışı. Sizler için Oktay Usta'nın mutfağından güzel bir iftar menüsü ve iftar yemekleri derledik.



Ramazan 'da iftar menüsü denince ilk akla gelen tatlı güllaç olur. Ramazan'a özel olan ve iftar sofralarına en çok yakışan Güllaç'ın tarifini Oktay Usta'dan aktarıyoruz.

GÜLLAÇ MALZEMELERİ:

10 yaprak güllaç

1,5 su lt. süt

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı çekilmiş ceviz içi

2 çorba kaşığı gül suyu



ÜZERİNE:

Çekilmiş Antep fıstığı

Nar taneleri (varsa)



GÜLAÇ YAPILIŞI:

Sütümüzü ve şekerimizi tencerede ısıtıyoruz. Isıttıktan sonra ılınması için kenara ayırıyoruz. Direk sıcak olarak kullanırsak güllaç yaprakları çok hamur olur.

O yüzden ılık olana kadar bekletiyoruz. Güllaç yapraklarımızı tepsimizin içerisine döşüyoruz her birini güzelce sütümüz ile ıslatmayı ihmal etmiyoruz.

Güllaçlarımızı yarıladığımızda üzerine cevizi serpiyoruz ve kalan güllaçlarımızı da aynı şekilde ıslatarak üst üste koyuyoruz.

En son kalan sütümüzün içerisine iki kaşık gül suyumuzu ekliyoruz ve en üste güzelce döküyoruz. Daha sonra tatlımızı buzdolabına koyuyoruz. Servis yaparken üzerini çekilmiş fıstık ve nar taneleri ile süsleyip, dilimliyoruz ve servise sunuyoruz.



SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER

Bu Ramazan 'da oruçlu olduğumuz saatler hayli uzun. Gün boyu susuzluk ve çok fazla açlık çekmemek için sahurda yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Sahur sofrasında tuz oranı yüksek yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Salam, sosis, sucuk, tuzlu peynirler, pastırma ve zeytinleri sahur sofranızdan kaldırın.

SAHURDA BUNLAR YENİRSE ÇABUK ACIKIRSINIZ

Sahur sofrasında tok tutan yiyecekler bulundukmak kadar açlığınızı artıran yiyeceklerden uzak durmak da önemli. Sahurda yenen şekeri yüksek yiyecekler kan şekerinizi hızlı düşüreceği için daha çabuk acıkmanıza neden olur. O nedenle özellikle sahurda kek, kurabiye, tatlı, çikolata, bal, reçel türü yiyecekler yemeyin.



SAHURDA EKMEK BAŞKÖŞEDE OLSUN

Sahur sofranızdan ekmeği eksik etmeyin. Sahurda yiyeceğiniz iki dilim tahıllı veya çavdar ekmeği ihtiyacınız olan karbonhidrata bire-bir çözümdür.