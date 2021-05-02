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MSB: Şehit Uzman Çavuş Asan'ın kanı yerde kalmadı, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı bölgede tespit edilen 2 PKK’lı teröristin ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş. Ahmet Asan’ın kanı yerde kalmadı" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın kanının yerde kalmadığını, bölgede 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş. Ahmet Asan’ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 46’ya yükseldi" denildi.

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