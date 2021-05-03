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Pota dev randevu: Fenerbahçe Beko-Galatasaray

Anadolu Ajansı

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi yarın yapılacak.

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasından ertelenen Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi yarın oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko ligde oynadığı 28 maçta 21 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray ise ligde çıktığı 29 karşılaşmanın 11'ini kazanırken, 18'ini kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fenerbahçe Beko 87-73 kazanmıştı.

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