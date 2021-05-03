Eski AK Partili Bakan Bayraktar Erdoğan tarım ve hayvancılık işine girdi
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar sosyal medya hesabından yeni işini paylaştı.Abone ol
Eski AK Partili Bakan Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından kurduğu çiftlikten görüntü paylaştı.
Bayraktar, “KIRKLARELİ- Demircihalil Köyünde; Taşlık, kayalık ve çalılık bir araziyi islah ederek çiftlik kuruyorum. Tarım yapıyorum. İnek, koyun ve tavuk yetiştiriyorum. Üretim yapmak çok keyifli, çalışmak insana mutluluk veriyor” açıklamasında bulundu.