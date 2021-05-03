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Eski AK Partili Bakan Bayraktar Erdoğan tarım ve hayvancılık işine girdi

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar sosyal medya hesabından yeni işini paylaştı.

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Eski AK Partili Bakan Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından kurduğu çiftlikten görüntü paylaştı.

Bayraktar, “KIRKLARELİ- Demircihalil Köyünde; Taşlık, kayalık ve çalılık bir araziyi islah ederek çiftlik kuruyorum. Tarım yapıyorum. İnek, koyun ve tavuk yetiştiriyorum. Üretim yapmak çok keyifli, çalışmak insana mutluluk veriyor” açıklamasında bulundu.

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