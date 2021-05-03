Manchester United-Liverpool maçı öncesi dev protesto!

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasındaki Manchester United-Liverpool maçı öncesinde ev sahibi ekibin taraftarları büyük bir protesto düzenleyerek Old Trafford Stadyumu'nu bastı.

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Manchester United taraftarları, kulüp sahibi Glazers Ailesi'ne öfkelerini açığa çıkarmak için Old Trafford'a adeta hücum etti. Premier Lig'in 34. haftasındaki Manchester United-Liverpool maçı öncesinde binlerce taraftar, karşılaşmanın oynanacağı stadı basarak Avrupa Süper Kupası'na katılma kararı aldıkları için Glazers Ailesi'ne protestoda bulundu.

Öfkeli taraftar ayrıca, takımın kaldıkları otele gelerek yaptıkları protestoyla futbolcuların ve teknik ekibin kaldıkları otelden ayrılmalarını engellemeye çalıştılar. Kulübe yakınlığıyla bilinen Manchester Evening News, 10 bin civarında taraftarın Amerikalı sahiplerinin kulübü bırakmaları için kampanya başlattığını bildirdi.

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Manchester United-Liverpool karşılaşması, başka bir güne ertelendi.