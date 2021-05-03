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Sadettin Saran, Ali Koç'a rakip mi oluyor? Başkanlık yorumuna olay yanıt

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklanırken, Sadettin Saran'ın sosyal medyada bir kullanıcıya verdiği yanıt dikkat çekti.

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Fenerbahçe'de Mayıs ayında yapılacak kongre yaklaşıyor. Fenerbahçe Kulübünün başkanlık seçiminde toplam 28 bin 528 kişinin oy kullanabileceği açıklandı. Sosyal medyada yazılan dedikodulara göre lhan Ekşioğlu ve Selim Kosif'in isimleri geçiyor ancak Saadettin Saran'ın bir paylaşımını da akıllarda soru işaretleri bıraktı. 

Seçim tarihi belli
Selim Kosif, son olarak Ali Koç'a destek olacağını da dile getirmişti. Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklanırken, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda seçimin 5-6 Haziran'da gerçekleştirileceği belirtildi.

'Rahat ol'
Adı her kongre öncesinde Fenerbahçe başkanlığı için anılan Sadettin Saran'ın Instagram'da bir kullanıcıya verdiği yanıt ise sosyal medyada çok fazla konuşuldu. Saran, bir kullanıcının yorumuna 'rahat ol' yazdı. 

Rakip mi oluyor?
Sadettin Saran'ın kafa karıştıran yanıtı Ali Koç'un karşısına rakip olarak çıkacağı şeklinde yorumlandı.

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