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Salih Uçan hangi takımla anlaştı? Menajerinden transfer açıklaması

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Salih Uçan’ın yeni adresi sezon sonunda belli olacak. 27 yaşındaki oyuncunun menajeri Koray Uzun, Salih için Türkiye’nin yanı sıra İspanya ve İtalya’dan da teklifler olduğunu açıkladı.

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Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Salih Uçan’ı kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon Aytemiz Alanyaspor’da gösterdiği performans ile dikkatleri çeken 27 yaşındaki oyuncu, 3 büyük kulübün transfer listesinde girdi.

NTV Spor’a konuşan menajer Koray Uzun, Salih’in için anlaştıkları bir kulüp olmadığını açıklarken şu ifadeleri kullandı; "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un yanı sıra İtalya ve İspanya’dan 2 kulüp Salih ile ilgileniyor. Alanyaspor ile sözleşmesi devam ettiği için farklı bir kulüple resmi görüşmemiz veya anlaşmamız olmadı. Fakat kulüplerin teması var. Alanyaspor ile de yeni sözleşme için görüşmemiz olacak. Salih henüz kararını vermedi. Tercihini sezon sonu yapacak."

Bu sezon Akdeniz ekibi ile 39 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 3 gol attı 7 asist yaptı.

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