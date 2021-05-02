Gençlerbirliği Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Zirveye tutunmak isteyen Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni Halil Dervişoğlu ve Emre Akbaba'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Üst üstte üçüncü galibiyetini alan Aslan, puanını 75'e çıkartarak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği ise 35 puanla 20. sırada kaldı.Abone ol
Süper Lig'in 39. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 2-0'la geçen Galatasaray, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü. Aslan, müsabakayı 44'te Halil Dervişoğlu ile 53'te Emre Akbaba'nın attığı gollerle kazandı.
Galatasaray, bu sonuçla puanını 75'e çıkartarak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği ise 35 puanla 20. sırada kaldı.
Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta derbide lider Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Maçtan önemli dakikalar
12. dakikada Babel'e yapılan faulde topun başına Gedson Fernandes geçti. Gedson'un kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Nordfeldt sağına gelen topu uzanarak kurtarmayı başardı.
21. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Şener Özbayraklı'nın sağdan ortasında kale önünde müsait durumdaki Babel'in kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
29. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Emre Akbaba'nın plasesinde meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.
44. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Halil Dervişoğlu'nun ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta top kaleci Nordfeldt'in solundan ağlarla buluştu: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
53. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Donk'un uzun pasında top Gençlerbirliği oyuncusu Arda Kızıldağ'ın kafasından sekti. Emre Akbaba'nın top yere düşmeden ceza sahasının sağından ayak içiyle uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2
65. dakikada Babel'in ceza sahasının solundan içeriye çevirdiği topu Emre Akbaba ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinin ardından Babel'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.
75. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan kullandığı köşe atışında Marcao kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Nordfeldt topu kurtarmayı başardı.
Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Gençlerbirliği: 0 - 2 :Galatasaray
Stat: Eryaman
Hakemler: Halis Özkahya, İlker Takpak, İbrahim Bozbey
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 60 Polomat), Soner Dikmen (Dk. 60 Murat Yıldırım), Piris da Motta, Candeias (Dk. 45 Sio), Lima (Dk. 80 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk. 80 Rahmetullah Berişbek), Stancu
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram (Dk. 73 Saracchi), Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes (Dk. 73 Emre Kılınç), Emre Akbaba (Dk. 84 Mustafa Muhammed), Kerem Aktürkoğlu, Babel (Dk. 77 Arda Turan), Halil Dervişoğlu (Dk. 77 Falcao)
Goller: Dk. 44 Halil Dervişoğlu, Dk. 53 Emre Akbaba (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 38 Gedson Fernandes (Galatasaray), Dk. 52 Lima (Gençlerbirliği)