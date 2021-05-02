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Türkiye 2 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

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TÜRKİYE'de son 24 saatte 240 bin 145 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyon 875 bin 388, can kaybı 40 bin 844 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Mayıs 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 240 bin 145 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 587 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 340 kişi hayatını kaybetti, 75 bin 182 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e çıktı.

Toplam test sayısı 47 milyon 744 bin 338'e ulaşırken; vaka sayısı 4 milyon 875 bin 388, vefat sayısı 40 bin 844, ağır hasta sayısı 3 bin 532 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2.4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35.2, ortalama temaslı tespit süresi 9.1 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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