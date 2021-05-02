Çaykur Rizespor'a mağlup olan Denizlispor küme düştü
Süper Lig'in 39. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Denizlispor'un ligin bitimine 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.Abone ol
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 39. haftasında konuk olduğu Denizlispor'u Samudio'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.
Çaykur Rizespor, bu galibiyetle puanını 45'e yükseltirken; ligde 39. haftayı 28 puanla son sırada geçen Denizlispor'un matematiksel olarak ligde kalma şansı kalmadı.
Bu sezon 21. kez Süper Lig'de mücadele eden Denizlispor, 9 sezon aradan sonra 2019-2020'de Süper Lig'e döndü. Yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'de ilk olarak 1983-1984'te yer aldıktan sonra 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarından sonra 4. kez lige veda etti. Denizlispor'u bu sezon Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'nin ardından Kenan Atik, Yalçın Koşukavak, Hakan Kutlu ve Ali Tandoğan çalıştırdı.
Maçtan önemli dakikalar
11. dakikada Moroziuk'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleciden seken topu Mustafa Yumlu çizgiden çevirdi.
18. dakikada Fabiao'nun pasıyla toplu buluşan Rodallega'nın ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
25. dakikada Ali Yavuz Kol'un topla bir süre ilerledikten sonra ceza sahası dışından attığı şutta top direkten döndü.
45. dakikada sağ kanattan Rodallega'nın yaptığı ortada ceza sahasındaki Hasan Ayaroğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
50. dakikada Özer Özdemir'in pasında topla buluşan Sagal'ın sağ çapraz pozisyondan attığı şutta top yandan auta gitti.
53. dakikada Tunay Torun'un ceza sahasının dışından attığı şutta top üstten dışarı çıktı.
57. dakikada Özer Özdemir'in pasıyla kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Sagal'ın attığı şutta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı çıktı.
73. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ taraftan Michalak'ın yaptığı ortaya ceza sahasında Samudio'nun kafa vuruşunda yere çarpan top sekerek ağlarla buluştu: 1-0
90. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Samudio'nun şutunda top kaleciden döndü. Topu önünde bulan Skoda'nun şutunda Mustafa Yumlu topu kornere gönderdi.
Karşılaşma konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile bitti.
Denizlispor: 0 - 1 :Çaykur Rizespor
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar Birinci
Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir (Dk. 63 Muhammet Özkal), Fabiano (Dk. 72 Sacko), Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç (Dk. 87 Özgür Çek), Bakalorz, Hasan Ayaroğlu (Dk. 72 Recep Niyaz), Diskerud (Dk. 87 Mesanovic), Sagal, Ali Yavuz Kol, Rodallega
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Talbi, İsmail Köybaşı (Dk. 63 Melnjak), Abdullah Durak, Donsah (Dk. 30 Tunay Torun), Sabo (Dk. 68 Meriah), Fernando (Dk. 46 Michalak), Samudio, Remy (Dk. 46 Milan Skoda)
Gol: Dk. 73 Samudio (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Fabiano, Dk. 81 Bakalorz (Yukatel Denizlispor), Dk. 33 Fernando, Dk. 77 Melnjak (Çaykur Rizespor)