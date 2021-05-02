Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 39. haftasında konuk olduğu Denizlispor'u Samudio'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor, bu galibiyetle puanını 45'e yükseltirken; ligde 39. haftayı 28 puanla son sırada geçen Denizlispor'un matematiksel olarak ligde kalma şansı kalmadı.

Bu sezon 21. kez Süper Lig'de mücadele eden Denizlispor, 9 sezon aradan sonra 2019-2020'de Süper Lig'e döndü. Yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'de ilk olarak 1983-1984'te yer aldıktan sonra 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarından sonra 4. kez lige veda etti. Denizlispor'u bu sezon Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'nin ardından Kenan Atik, Yalçın Koşukavak, Hakan Kutlu ve Ali Tandoğan çalıştırdı.