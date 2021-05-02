İtalyan haber sitesi Inside Over, Türkiye'nin Afrika'da artan etkinliğine dair bir haber yayımladı. Haberde; İtalya'nın Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdığı belirtildi.

Abone ol

İtalyanca ve İngilizce yayım yapan haber sitesi Inside Over, Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğini artırdığına dair dikkat çeken bir yazı yayımladı. "Türkiye, Afrika Boynuzu'nu İtalya'dan nasıl devraldı?" başlıklı yayımlanan haberde; İtalya'nın Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdığı belirtildi.

Ülkeler bazında Türkiye'nin yaptığı yatırımların sıralandığı haberde, "Osmanlı, Akdeniz'i çevreleyen Arap limanlarından Sahel'e ve Afrika Boynuzu'ndan Ümit Burnu'na kadar inşa ettikleri kara kıtaya Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile yine girdi" ifadesi kullanıldı.

"Türkiye dikkat çeken yatırımlar yaptı"

Türkiye'nin kıtadaki yatırımlarından bahsedildiği yazıda, "Türkiye, ciddi bir kıtlık yılı olan 2011'den bu yana dikkat çekici ve yoğun bir şekilde yatırım yapmaya başladı ve sadece on yılda bir yüzyılı aşkın İtalya üstünlüğünü aşındırdı" denildi.