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Sanayi Bakanı Mustafa Varank'tan 'Bana Fren Ali demişlerdi' diyen Ali Babacan'a olay cevap

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Fotokopi çektiğimiz A4 kağıdını önlü arkalı kullanarak tasarruf ettiğimiz günlerde benim için 'Fren Ali' demişlerdi" sözlerine öyle bir cevap verdi ki olay oldu. Bakan Varank, "Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?" diye sordu.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında Hazine Bakanı olduğu dönemle ilgili, "Bizim Hazine'de genelge yayınladık, A4 kağıtlarının önünü de arkasını da kullanacaksınız dedik. Sadece baskı yaparken kağıdın ön yüzüne baskı yapmayın, arka yüzünü de kullanın dedik. Bunun genelgesini yayınladık. Tasarruf ruhu böyle olur. Bir de şöyle kızarlardı, ‘Ali para harcatmıyor' derlerdi. Fren Ali diyorlardı." ifadelerini kullandı. 

Bu mütevazilik numarasına ben bile kanabilirdim...

Ali Babacan'ın o sözlerini alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim" diyerek şunları söyledi: "Busan'da Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran, yurtdışında Mercedes harici araca burun kıvıran, Londra-Vaşington gezilerinde kalacağı otelin yıldız sayısıyla ilgilenen bir geçmişi olmasa bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim. Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?" ifadelerini kullandı.

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