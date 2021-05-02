Çin Büyükelçiliğinden çok konuşulacak ABD ve İsrail paylaşımı

Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesabından ABD'yi 'Müslüman ülkelerin kapısına ölüm götüren' şeklinde tasvir eden bir paylaşımda bulundu.

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Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından, tırpanında İsrail bayrağı taşıyan ABD bayrağına kuşanmış ölüm meleğinin Müslüman ülkelere uğradığı bir çizim yayımlandı.

Üstünde Japonca, "ABD, 'demokrasi' getirince bunlar meydana geliyor" ifadesinin yer aldığı görsel tepki çekti.

Çizimde; kapıları açılan Irak, Libya ve Suriye'den kan sızdığı ve ölüm meleğinin şu an Mısır'ın kapısını çaldığı tasvir edildi.