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Tam kapanmada 3 milyon 21 bin 778 kişiye çalışma muafiyet izni

Anadolu Ajansı
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İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla 3 milyon 21 bin 778 kişiye çalışma muafiyet izni belgesi düzenlendiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlendiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlenmiştir."

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