Deniz salyangozları, İstanbul Boğazı ve Karadeniz'i mesken tuttu. Ekonomik değerleri çok yüksek, toplamak da serbest olunca her gün onlarca tekne deniz salyangozu avı için İstanbul Boğazı'na açılıyor.

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Yıllar önce anavatanı Japon Denizi'nden gemilere tutunarak gelen deniz salyangozları, doğal düşmanları da olmadığı için İstanbul Boğazı ve Karadeniz'i mesken tuttu. Uzakdoğu'da gıda olarak tüketilen salyangozların kabuğu da kozmetik başta olmak üzere sanayide hammadde olarak kullanılıyor. Ekonomik değerleri çok yüksek, toplamak da serbest olunca her gün onlarca tekne deniz salyangozu avı için İstanbul Boğazı'na açılıyor.

Latince adı 'rapana thomasiana' olan deniz salyangozu, Uzakdoğu'da kanser hastalığının çaresi ve afrodizyak etkisiyle gençlik iksiri olarak anılıyor. Türkiye'de ise pek tüketilmiyor ancak dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Her gün onlarca tekne, İstanbul Boğazı'nın serin sularında deniz salyangozlarının yatak denilen konaklama yerlerinde 20 milyon dolarlık ihracat pastasından pay alabilmek için duruyor. Kompresöre bağlanmış birer hortumu ağızlarına takan balık adamlar, elleriyle yakalayıp çuvallara dolduruyor. Raf ömrü derin dondurucuda 540 gün olan salyangozların alıcısı da hazır.

Sahil Güvenlik ekipleri, teknelerdekilerin ne avladıklarını düzenli kontrol ediyor. Midye avlayanlara ceza kesiliyor, deniz salyangozu avcılığının ise cezası yok.

Türkiye karasularında ilk olarak 1953 yılında tespit edildiler

Deniz salyangozunun ülkemizde pek de bilinmemesinin ilginç bir sebebi var. İstanbul Boğazı ve Karadeniz'i boylu boyunca kaplayan salyangozlar, sıcak denizlerden gelen balon balıkları gibi istilacı bir tür ve anavatanı Japon Denizi. Bilimsel makalelere göre; Türkiye karasularında ilk olarak 1953 yılında tespit edildiler. Balıklar gibi çok uzun mesafeler kat edemedikleri için İstanbul'u ziyaret eden gemilere yapışarak ya da denge tanklarındaki suların içinde geldikleri tahmin ediliyor.