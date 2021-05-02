ABD Başkanı Joe Biden'in Pyonyang yönetiminin nükleer programına yönelik, "Amerikan güvenliği ve dünyanın güvenliğine 'ciddi tehditler' oluşturuyor" sözlerine Kuzey Kore, "ABD'yi çok vahim durumda bırakacak yanıt veririz" sözleriyle karşılık verdi.

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ABD Başkanı Joe Biden'in Kuzey Kore ve İran'ın nükleer programları için saf ettiği, "Amerikan güvenliği ve dünyanın güvenliğine 'ciddi tehditler' oluşturuyor" sözleri Pyonyang yönetimini kızdırdı. Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore'den ABD'ye sert uyarı geldi.

Kuzey Kore, ABD Başkanı Biden yönetimini kendilerine düşmanca siyaset yürütmekle suçladı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığ’ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'in politikalarının 'saldırgan' olduğu ifade edilerek, "ABD'yi çok vahim durumda bırakacak yanıt veririz" denildi.

"Kabul edilemez bir gaf"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD Temsilcisi Kwon Jong Gun, Biden'in konuşmasının 'kabul edilemez ve büyük bir gaf' olduğunu ifade etti. Kuzey Kore medyasına konuşan Gun, "Biden'in ifadeleri ABD'nin yarım yüzyıldan fazla süredir yaptığı gibi Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikayı uygulamaya devam etme niyetini açıkça yansıtıyor" dedi.