BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,97
ALTIN 470,75
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

İstanbul'da 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı

İSTANBUL 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Abone ol

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcının ele geçirilmesine ilişkin olay yerinde yakalanan R.A. (25) ve İ.Z. (27) ile daha sonra yakalanan Y.S.'nin (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten başsavcılıkça ifadesi alınan şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan 174. madde kapsamında 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Tutuklandılar

Sorgu aşamasından sonra nöbetçi hakimlik, bu şüphelilerin 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Başsavcılıkça yapılan açıklamada; bu kişilerin örgütsel bağlantılarına yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanlığının salgın sürecindeki dijital hizmetlerine Birleşmiş Milletlerden ödül
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Elon Musk'ın NASA anlaşması Jeff Bezos'un itirazıyla askıya alındı
Çin Büyükelçiliğinden çok konuşulacak ABD ve İsrail paylaşımı
İtalya'dan çok konuşulacak itiraf: Türkiye'ye kaptırdık
Konyaspor'dan Fatih Karagümrük'e gol yağmuru
Konya'da kuzenini öldürdü yengesini kanlar içinde bıraktı! Sözleri pes dedirtti: Bu alemde...
Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon dehşet saçtı! 3 aracı biçti
Sanayi Bakanı Mustafa Varank'tan 'Bana Fren Ali demişlerdi' diyen Ali Babacan'a olay cevap
Eskişehir Valiliği duyurdu! Bu ürünlerin marketlerde satışı yasaklandı
Yorumlar 1 yorum