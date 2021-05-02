İSTANBUL 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcının ele geçirilmesine ilişkin olay yerinde yakalanan R.A. (25) ve İ.Z. (27) ile daha sonra yakalanan Y.S.'nin (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten başsavcılıkça ifadesi alınan şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan 174. madde kapsamında 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Tutuklandılar

Sorgu aşamasından sonra nöbetçi hakimlik, bu şüphelilerin 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Başsavcılıkça yapılan açıklamada; bu kişilerin örgütsel bağlantılarına yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtildi.