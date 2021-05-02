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Suudi Arabistan seyahat yasağını kaldırıyor

Suudi Arabistan, 17 Mayıs'tan itibaren vatandaşlarına yurt dışı yasağını kaldıracağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı, yurt dışına çıkışlarda aşı şartının getirildiğini açıkladı.

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Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlarına uyguladığı seyahat yasağının 17 Mayıs itibarıyla kaldırılacağını duyurdu.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Yasağın 17 Mayıs gecesi saat 01.00 itibarıyla kaldırılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, iki doz aşı olmuş vatandaşların bu tarihten itibaren yurt dışına çıkabileceği kaydedildi.

Açıklamada, tek doz aşı olanların ise aşı tarihinden 14 gün sonra yurt dışına çıkabileceği aktarıldı.

Ülkede daha önce alınan karara göre, aşıların teslimindeki gecikme nedeniyle yurt dışı seyahat kısıtlaması 31 Mart'tan 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

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