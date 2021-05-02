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Antalya Konyaaltı'nda su altına dalan turist ceset buldu

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'nın  Konyaaltı sahilinde kıyıdan 10 metre uzakta bir erkek cesedi bulundu. Kıyıya çıkarılan cesedin üzerinden Ali Yılmaz adına kimlik çıktı.

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ANTALYA Konyaaltı sahilinde yüzen bir kişi, kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta erkek cesedi görünce ekiplere bilgi verdi. İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı balık adamlar, 3 metre derinlikteki cesede ulaştı. Kıyıya çıkarılan cesedin üzerinden Ali Yılmaz adına kimlik çıktı. Savcının incelemesinin ardından ceset morga kaldırıldı.

Görgü tanığı Saim Duman, bir kişinin deniz dibinde ceset olduğunu söylemesi üzerine denize girdiğini belirterek, "Dipte yüzükoyun yatan birini gördüm. Kim olduğunu bilmiyorum. Polisler sabah çantasını almışlar" dedi.

Polise ifade veren bir temizlik görevlisi de sabah saatlerinde 45-50 yaşlarında alkollü bir kişinin deniz kenarında oturduğunu, bir süre sonra denize girdiğini gördüğünü ardından sahilde kalan kıyafetler ile çantayı polise ihbar ettiğini söyledi.

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