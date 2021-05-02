İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, 2020-2021 sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu. Mavi-siyahlılar, 11 yıl aradan sonra ligde mutlu sona ulaşırken; tarihinde 19. şampiyonluğunu kazandı.

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasındaki maçında Crotone'yi deplasmanda 2-0 yenerek puanını 82 yapan Inter, en yakın takipçisi Atalanta'nın Sassuolo ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasıyla ligin bitimine 4 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi.

Inter 11 yıl aradan sonra ligde mutlu sona ulaşırken; tarihinde 19. şampiyonluğunu kazandı.

Inter'in bu şampiyonluğu ile Serie A'da son 9 sezondur şampiyonluğa ambargo koyan Juventus'un serisi bitmiş oldu.