BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,98
ALTIN 470,80
HABER /  SPOR
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Soylu ve Yanık'tan milli sporculara tebrik

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Avrupa şampiyonasında dereceye giren kadın milli sporcuları tebrik etti.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'ye madalya kazandıran kadın milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda ikinci olan Elif Çolak ve Sıla Karakuş'un milletin göğsünü kabarttığını belirtti.

Çolak ve Karakuş'un Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda tarihte ilk defa Türkiye'ye madalya kazandırdığını vurgulayan Soylu, "Tebrikler Elif, tebrikler Sıla." ifadesini kullandı.

"Azim, kararlılık ve sonuç"

Bakan Yanık ise Karate 1 Premier Lig Lizbon etabında bronz madalya kazanan Dilara Bozan ile Avrupa ikincisi olan milli jimnastikçiler Çolak ve Karakuş'un fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Azim, kararlılık ve sonuç" ifadesini kullanan Yanık, Bozan, Çolak ve Karakuş'a Türkiye'ye kazandırdıkları madalyalar için teşekkür etti.

Yanık, paylaşımında "Sizlerle gurur duyuyoruz. Tebrikler kızlar." ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İtalya Serie A'da şampiyon 11 yıl aradan sonra Inter oldu
Anneler Günü için süper fırsatlar!
İçişleri Bakanlığı tam kapanmaya dair en çok sorulan sorulara cevap verdi
Suudi Arabistan seyahat yasağını kaldırıyor
Antalya Konyaaltı'nda su altına dalan turist ceset buldu
İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın kilit ismi tutuklandı
Sağlık Bakanlığından Hindistan'la ilgili haberlere yalanlama
İstanbul'da 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Manuel çalışma izni 7 Mayıs'a uzatıldı
Adalet Bakanlığının salgın sürecindeki dijital hizmetlerine Birleşmiş Milletlerden ödül
Yorumlar