Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde ziyaret ettiği Mahruze Keleş, iki isme çağrı yaptı ve onları evinde misafir etmek istediğini söyledi.

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2019’daki yerel seçimler öncesinde pazarda karşılaştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na söylediği “Sana kete yaparım ama oy vermem” sözleriyle tanınan Mahruze Keleş, ziyaretlerle ilgili konuştu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Erdoğan’ın ziyaretiyle ilgili şunları söyledi: “Dünyalar benim oldu, dileklerim kabul oldu. Cumhurbaşkanım gibi bir tane yok dünyada. Cumhurbaşkanım bambaşka. Televizyonda görüyordum ama buradaki bambaşkaydı, nur akıyor suratından. Bir daha böyle birisi dünyaya gelmez. Cumhurbaşkanımın kıymetini bilelim.”

''Keşke Tayyip Erdoğan’ın peşinde olsaydı''

Mahruze Keleş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile yerel seçimleri öncesinde pazarda karşılaştığını anımsattı. “İmamoğlu’ndan da Allah razı olsun, onun vesilesiyle Cumhurbaşkanım geldi” diyen Keleş, şunları dile getirdi: “Benim kapıma gelenden Allah razı olsun. Kılıçdaroğlu da geldi, Allah razı olsun. İmamoğlu ile de pazarda karşılaştık, ondan da Allah razı olsun. Ben çağırdım da buraya getirmedim, kendi geldi. Güler yüzü yetiyor onun da. Ben doğrusunu konuşuyorum. Keşke Tayyip Erdoğan’ın peşinde olsaydı.”

''Cumhurbaşkanımız bana Kuran-ı Kerim hediye etti''

Mahruze Keleş, “Tayyip Bey çok sıcakkanlı, samimi. Telefon etmişti şimdi gelmek nasip oldu. Boş adam değil. Çalışan adam. Ancak nasip oldu” diyor: “Ben uçuyorum benim evime geldi diye. Eğer benim ketelerimi beğendiyse, Emine Hanım’la telefon etsin bana. Cımcık mantı da gönderdim. Öz kardeşimi davet etsem gelmez. Cumhurbaşkanımız bana Kuran-ı Kerim hediye etti. Her gün okuyup ona dua edeceğim.”

Yıldırım ve Soylu da gelecek

Mahruze Keleş, ''Aynı memleketlim, hemşehrim Binali Yıldırım’ı da evime bekliyorum, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu da. Yıldırım da gelecek, Soylu’mda. Annesi vefat etmiş, üzüldüm. Allah rahmet eylesin.'' diyerek iki isme çağrı yaptı.