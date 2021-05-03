Hollanda Ligi'nde Ajax, Emmen'i 4-0 yendi ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Abone ol

Ajax, alt sıralardaki Emmen'i 4-0 yendi; Hollanda Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Jurrien Timber, Sebastien haller, Devyne Rensch ve Davy Klaassen, Ajax'ın gollerini attı. Küme düşme korkusunu üzerinde hisseden Emmen galibiyetiyle üst üste 3. maçını da kazanan Ajax, Hollanda Ligi'nde 35. şampiyonluğunu kazandı. 31 maç sonunda 79 puan toplayan Ajax, 2. sıradaki PSV Eindhoven'ın 15 puan önünde mutlu sona ulaştı. Ajax, son 10 yılda 6. kez kupayı kaldırdı.

Hollanda'da geçen sezon lig, Ajax ve Az Alkmaar liderliği averajla paylaşırken 25. haftada iptal edilmişti. Ajax, ismi Tottenham Hotspur ile anılan teknik direktör Erik ten Hag ile de bu hafta Haziran 2023'e kadar sürecek yeni sözleşme imzalamıştı.