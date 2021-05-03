BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,97
ALTIN 471,97
HABER /  SPOR
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Hollanda'da şampiyon Ajax

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Hollanda Ligi'nde Ajax, Emmen'i 4-0 yendi ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Abone ol

Ajax, alt sıralardaki Emmen'i 4-0 yendi; Hollanda Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Jurrien Timber, Sebastien haller, Devyne Rensch ve Davy Klaassen, Ajax'ın gollerini attı. Küme düşme korkusunu üzerinde hisseden Emmen galibiyetiyle üst üste 3. maçını da kazanan Ajax, Hollanda Ligi'nde 35. şampiyonluğunu kazandı. 31 maç sonunda 79 puan toplayan Ajax, 2. sıradaki PSV Eindhoven'ın 15 puan önünde mutlu sona ulaştı. Ajax, son 10 yılda 6. kez kupayı kaldırdı. 

Hollanda'da geçen sezon lig, Ajax ve Az Alkmaar liderliği averajla paylaşırken 25. haftada iptal edilmişti. Ajax, ismi Tottenham Hotspur ile anılan teknik direktör Erik ten Hag ile de bu hafta Haziran 2023'e kadar sürecek yeni sözleşme imzalamıştı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Salih Uçan hangi takımla anlaştı? Menajerinden transfer açıklaması
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Fatih Terim'den şampiyonluk yorumu: Kazanırsak devam ederiz, diğer şekilde...
Rus aşısına güvenelim mi riskleri var mı? 10 soruda bilinmesi gerekenler
Koronavirüs ölümleri saklanıyor mu? Fahrettin Koca'dan belgeli yanıt
Rusya'nın 3'üncü Covid-19 aşısı KoviVak'ın koruma süresi 8 ay
Soylu ve Yanık'tan milli sporculara tebrik
İtalya Serie A'da şampiyon 11 yıl aradan sonra Inter oldu
İçişleri Bakanlığı tam kapanmaya dair en çok sorulan sorulara cevap verdi
Gençlerbirliği Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Yorumlar