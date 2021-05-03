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ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Antalya'da birlikte yaşadığı oğlu tarafından evde ölü bulundu

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

ANTALYA'da Hatice Günal (42), seradan eve dönen oğlu tarafından birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu. Bir okulda aşçı olarak çalışan ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Günal’ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Serik’te çiftçilik yapan Ahmet Kemal Yıldırım (19), seradaki işini bitirip, saat 22.30 sıralarında Orta Mahalle 1230 sokakta bulunan 3 katlı binanın üst katında annesiyle oturdukları daireye geldi.

Eve girdiğinde annesi Hatice Günal’ı yerde yüzüstü hareketsiz yatarken bulan Ahmet Kemal Yıldırım, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hatice Günal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası Hatice Günal’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na konuldu.

Eşinden ayrı yaşayan ve Serik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aşçı olarak çalıştığı öğrenilen Hatice Günal’ın şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

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