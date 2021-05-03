Burak Sergen son durum açıklaması nişanlısı anlattı

Yaklşık 3 hafta önce koronavirüs teşhisi ile hastaneye kaldırılan ve o günden beri yoğun bakımda kalan oyuncu Burak Sergen'in son durumu merak konusu olduç 28 yaş küçük nişanlısı Nihan Ünsal 60 yaşındaki Burak Sergen'in son durumunu anlattı, entübe durumda dedi.

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Sadakatsiz dizisi ile ekranlarda fırtınalar estiren başarılı oyuncu Burak Sergen 3 hafta önce koronavirüse yakalanmış ve yoğuna alınmıştı. Entübe olan Burak Sergen'in durumu ciddiyetini korurken hayatı da sevenleri tarafından merak edildi. Toprak Sergen'in de ağabeyi olan Burak Sergen'in hayatı merak konusu oldu. 60 yaşında olan Burak Sergen bir evlilik yaptı, ilk eşi Işıl Sergen'den 2018 yılında boşanan Burak Sergen'in Cansın adında bir oğlu var. 2019 yaşında kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile nişanlanan oyuncu hakkında merak edilenler...

Burak Sergen’in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun son durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Nihan Ünsal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Burak’ın durumunda değişiklik yok. Hala yoğun bakımda entübe durumunda. Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Burak’ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum” dedi.

Burak Sergen kimdir: Burak Reis Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde dünyaya geldi. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve kendisi gibi oyuncu olan Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

Nihan Ünsal kimdir: Özel bir akademide spikerlik ve sunuculuk eğitimi alan Nihan Ünsal, İzmir Göztepe'de yaşamaktadır. Nihan Ünsal, 11 Şubat 2019 tarihinde ünlü oyuncu Burak Sergen ile nişanlandı.