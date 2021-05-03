Döviz piyasalarında sakinlik sürerken, Uluslararası Finans Enstitüsü'nden (IIF) korkutan dolar tahmini geldi. IFF, dolar/TL için adil değer tahminini 7,5'ten 9,5'e yükseltti. Bu adımın gerekçesi olarak cari açıktaki artışa işaret edildi.

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Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Mart’tan beri “yatırımcı algısında görülen sert bozulma” nedeniyle dolar/TL “adil değer” tahminini 7.50’den 9.50’ye çıkardı. TL, dolar karşısında Cuma gününü 8.3 seviyesinde tamamlamıştı. Döviz ve altın yeni haftaya hafif yükselişle başladı.

Dolar yeni haftaya yükselişle başladı. Saat 09:30 itibariyle dolar serbest piyasada 8.32 liradan, euro ise 10.00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasada gram altın 474 liradan işlem görürken, çeyrek altın 775 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1772 dolar...

IIF Baş Ekonomisti Robin Brooks dün Twitter’da, Türkiye’nin cari açığının önemli oranda artmasıyla IIF’nin tahminlerini dolar/TL tahminini geçen yıl iki kere yukarı çektiğini belirtti.

Şubat'ta 12 aylık cari açık 37,8 milyar dolar

2019’da 6,8 milyar dolar cari fazla veren Türkiye ekonomisi, 2020’de 36,7 milyar dolar cari açık vermişti.

2020’nin ilk iki ayında 3,4 milyar dolar olan cari açık, 2021’in ilk iki ayında emtia fiyatlarındaki artışın ve kredilerde artışında da etkisiyle 4,4 milyar dolara yükselmişti.

Şubatta 12 aylık birikimli cari açık 37,8 milyar dolar olmuştu.

2020’nin ardından 2021’de de salgına bağlı olarak turizmde beklenen gelirin elde edilememe tehlikesi bulunuyor.