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HaberTürk yazarı Kübra Par: Muhalefet yurt dışından aşı getirse kahraman olur

HaberTürk yazarı Kübra Par, bugünkü yazısında, "Muhalefetin yerinde olsam hemen kolları sıvar, iktidarı eleştirmekle yetinmez, bir an önce aşı bulup getirmenin yollarını arardım" yazdı.

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Kübra Par, HaberTürk'teki köşesinde muhalefet belediyelerinin firmalarla anlaşıp yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) aşısı tedarik etmesi durumunda “halkın gözünde kahraman olacaklarını” yazdı.

Par, bugünkü köşe yazısında Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın “Nasıl ki askıda fatura, askıda ekmek gibi yardımlar yaptıysak şimdi de 'askıda aşı'yı da CHP'li belediyeler olarak devreye sokmamız gerekir” dediğini aktardı.

Kübra Par, şu yorumu getirdi:

"Size bir şey söyleyeyim mi, Sağlık Bakanı’nın aşı tedarikinde sıkıntıdan bahsettiği, vatandaşların “Benim sıram ne zaman gelecek?” diye beklediği bir atmosferde eğer ki CHP’li belediyeler yurt dışındaki ilaç firmalarını bir şekilde ikna edip, Türkiye’deki tüm bürokratik engelleri aşıp aşı getirmeyi başarabilirse, üstüne bir de aşılamaya yoksul kesimden başlarsa halkın gözünde kahraman olur.

Vefa Salman önerisinde ciddi miydi bilemiyorum ama muhalefetin yerinde olsam hemen kolları sıvar, iktidarı eleştirmekle yetinmez, bir an önce aşı bulup getirmenin yollarını arardım."

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