Beşiktaş sezonu çifte kupayla tamamlarsa maddi olarak da büyük bir gelirin sahibi olacak. İşte detaylar...

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Sezon başında 10 transfer için 800 bin Euro harcayan ve bütçesini 8 milyon Euro aşağı çeken Beşiktaş, gelinen noktada çok para harcayarak değil, akıllı yatırımla büyük bir kazanca ulaşmak üzere. Ghezzal, Josef, Aboubakar gibi kariyeri düşüşte olan futbolcuları transfer eden Kartal, genç oyunculara da güvenini Ersin ve Rıdvan ile gösterdi. Siyah-beyazlı takımda bu sezon hemen hemen her futbolcu değer kazandı ve kariyer zirvesi yakaladı.

1.1 milyon Euro bonservis

Sabah'ın haberine göre; Mayıs ayına Hatayspor'u 7-0 yenerek başlayan siyah-beyazlıların, sezon başı yaptığı akıllı yatırım şimdi altın yumurtlayan tavuğa dönüşmüş durumda. Sezonun genelinde sadece 1.1 milyon Euro bonservis ödeyen Kartal, zaferini ilan ettiği anda kasasına 321 milyon TL üzerinde rakamın girmesini garantilemiş olacak.

20 milyon Euro ayak bastı parası

Şampiyonlar Ligi'nden 20 milyon Euro (199 milyon TL) ayakbastı parası ve yayın geliri, TFF'den de 42 milyon TL şampiyonluk ödülü alacak olan Beşiktaş, kalan 3 maçta elde edeceği skorlara paralel, bu sezonki galibiyet ve beraberlik primlerini de 80 milyon TL'nin üzerine çıkaracak. Bu gelirlere Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarının da eklenmesi halinde siyah-beyazlıların toplamda 340 milyon TL gibi bir rakamı kasasına koyması bekleniyor.