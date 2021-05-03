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Zenit, Rusya'da şampiyonluğunu ilan etti

Rusya Premier Lig'de Lokomotiv Moskova'yı 6-1 mağlup eden Zenit, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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St. Petersburg temsilcisi evinde ağırladığı Moskova ekibini karşılaşmanın ilk yarısını 19'uncu dakikada Artem Dzyuba ile 39 ve 45+3'üncü dakikalarda Serdar Azmoun'un attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Zenit, 46'da Azmoun ile 4'üncü golü buldu. 51'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Dzyuba skoru 5-0'a getirdi. Başkent ekibi Lokomotiv Moskova 56'da Francois Kamano ile durumu 5-1 getirdiyse de 67'de Malcom skoru belirledi: 6-1.

Bu sonuçla Zenit puanını 61'e yükseltirken en yakın rakibi Lokomotiv Moskova 52 puanda kaldı. Böylece  bitime 2 haftanın kaldığı Rusya Premier Ligi'nde Zenit şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

St.Petersburg takımı, üst üste üçüncü kez ve Rusya tarihinde yedinci kez şampiyon oldu (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) .

Rusya'da şampiyonluk sayısı bakımından Sovyetler Birliği sonrası lig tarihinde Zenit 7, CSKA Moskova 6 ve Spartak Moskova 10 kez şampiyonluk kupası kaldırdı.

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