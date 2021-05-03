İstanbul'a 2006 yılında imam olarak atanan Emin Kır, görev yaptığı Hz. Kaab Camisi'nin etrafındaki uyuşturucu bağımlılarını kötü alışkanlıklarından kurtardı. Ahmet Hakan, bu ismi 'Ayasofya'ya imam olacak imam' olarak takdim etti.

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Göreve başladığı yıl evine giderken yolu kesilen Kır, kendisinden talep edilen parayı madde bağımlılarına verdi. Ertesi gün aynı sahneyi tekrar yaşayan Kır, yolunu kesenlere, parasının olmadığını ancak çorba ve çay yapabileceğini söyledi. O günden sonra Kır, hem kendi hem de bölgenin kaderini değiştirecek bir yola girdi.

Eyüpsultan'daki Hz. Kaab Camisi İmamı Emin Kır, onlarca hayata dokundu, camide küskün çiftleri barıştırdı, ihtiyacı olanlara giysi, eşya yardımı yaptı. Günde 3 öğün çorba ikramı ve duş imkanı sağladı. Kır'ın 2006 yılında bireysel başladığı çalışmalarına 2019'da Eyüpsultan Kaymakamlığı ve Müftülügü de destek verdi.

"Tek şart uyuşturucuyu bırakmak"

Önünü kesen madde bağımlılarından birisini yanına aldığını ve birlikte çalışmaya başladıklarını anlatan Kır, "Tek şartım madde bağımlığını bırakmasıydı ve onu da kabul etti. O arkadaşla 2018'e kadar beraberdik, sonra memleketine gönderdim. Orada bir işe girip çalışıyor." dedi.

İmam Kır, Murat'ı, o da arkadaşını uyuşturucu batağından kurtardı

Daha önce uyuşturucu bağımlısı olan 30 yaşındaki Murat Acar da cezaevine girip çıktıktan sonra ailesinden ayrıldığını ve sokaklarda yaşamaya başladığını söyledi.

Uyuşturucu kullanırken camiye geldiğini ve karnını doyurduğunu anlatan Acar, "Geldik, Emin Hocayla tanıştık, sabah akşam çorbamız verildi. Ben dahil birçok arkadaşın giysi ihtiyacı temin ediliyordu." dedi.

Kır ile tanışmasının ardından 3 yıl geçtiğini, bu sürede elini uyuşturucuya sürmediğini, bu sayede ailesiyle arasının düzeldiğini anlatan Acar, sokaklara çıkmak isteyenleri ise "Ben onları hep uyarıyorum dışarıları tekin değil diye. Yapmasınlar, ailesi ne kadar kızarsa kızsın sokaklara özenmesinler. Sokaklar sıkıntılı." diye uyardı.

Kendi hayatını yoluna koyduktan sonra eski arkadaşlarına da yardım etmeye çalıştığını ifade eden Acar, şunları söyledi:

"Furkan diye bir arkadaşım vardı Malatyalıydı. Çok madde içiyordu. Buraya geldiğinde yaklaşık 100 kiloydu, 40 kiloya kadar düştü. Ailesi memleketindeydi ve görüşmek için benden telefon rica etmişti, o konuştuktan sonra annesi beni aradı, benimle konuştu. Ondan sonra Furkan'ın elinde ne zaman bir madde görsem yere attım, gündelik işler buldum ve bıraktı. Ondan sonra biletini kestim, cebine harçlık koydum memleketine gönderdim. Hala görüşürüz."

Herkesin beğenisini kazanan imam Kır'ın hikayesini Ahmet Hakan, "İşte Ayasofya'ya imam olacak imam" başlığıyla köşesine taşıdı.

Kır'ın “Herkesi önyargısız dinledik. Herkesi gülümseyerek karşıladık. Bu sayede kapıya gelenler, kendilerini rahat hissettiler. Yaşadıklarını hiç çekinmeden anlattılar.” açıklamasına yer veren yazar, yazısını şu sözlerle tamamladı: