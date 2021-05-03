SON DAKİKA!.. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon 6 aydır devam eden yükseliş tendini sürdürdü ve peş peşe 7. ayında da yükseldi. Yıllık enflasyon Nisan'da yüzde 17.4 oldu...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre Nisan'da enflasyondaki yükseliş ivmesi devam etti ve Kasım ayında başlayan yükseliş serisi yedinci aya taşınmış oldu. Tüketici fiyatları Nisan'da yıllık yüzde 17,14 artış kaydetti. Bu sonuçlarla Mayıs 2019 sonrasındaki en yüksek enflasyona oranına ulaşıldı. Nisanda zam şampiyonu, yüzde 24,91'lik fiyat artışıyla domates oldu.

Nisan ayı enflasyon rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan enflasyon oranını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 17.14, aylık yüzde 1,68 arttı. Üretici fiyatları tarafındaki yükseliş ivmesinin de devam ettiği izlendi. Buna göre üretici fiyat endeksi Nisan'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,17 arttı. Aylık bazdaki artış ise yüzde 4,34 oldu.

Nisan ayında tüketici fiyatları endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,68 arttı. Yıllık çekirdek enflasyon ise nisanda yüzde 17,77 olarak kaydedildi. Üretici fiyatları tarafındaki yükseliş ivmesinin de devam ettiği izlendi. Buna göre üretici fiyat endeksi Nisan'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,17 arttı. Aylık bazdaki artış ise yüzde 4,34 oldu.

TÜİK'in açıklaması şöyle:

Yıllık en düşük artış yüzde 3,60 ile alkollü içecekler ve tütünde

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %9,05 ile haberleşme, %10,21 ile eğitim ve %11,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,31 ile ulaştırma, %22,27 ile ev eşyası ve %19,20 ile sağlık oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Nisan 2021

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %0,28 ile haberleşme oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,03 ile ev eşyası oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar %0,56 ile sağlık ve %0,73 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,%7,57 ile giyim ve ayakkabı, %2,13 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %2,09 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Nisan 2021

Nisan 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 281 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %18,11, aylık %1,65 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,82 artış gerçekleşti.

Nisan'da zam şampiyonu domates

Nisanda ortalama fiyatı bir önceki aya göre yüzde 24,91 artan domates, bu ayın zam şampiyonu oldu. Domatesi, yüzde 15,76’lık fiyat artışıyla çocuk gömleği, yüzde 14,95’lik fiyat artışıyla elbise, yüzde 14,56’lık fiyat artışıyla erkek gömleği, yüzde 13,57 fiyat artışıyla ampul takip etti.

Beklenti anketleri ne diyordu?

Bloomberg HT'nin derlediği ekonomist beklentilerine göre Nisan ayında tüketici fiyat endeksinin yıllık bazda yüzde 17,2 artması bekleniyordu. Geçen aya göre artış ise yüzde 1,8 olarak öngörülmüştü.

Ankette en düşük beklentiyi paylaşan kurum Nisan ayında aylık enflasyonun yüzde 1,1; yıllık yüzde 16,4 olarak gerçekleşmesini bekliyordu. En yüksek beklentiyi paylaşan kurum ise Nisan ayında aylık enflasyonun yüzde 2,1; yıllık yüzde 17,6 olarak gerçekleşmesini tahmin etmişti.

Türkiye'de enflasyon Kasım ayında sert bir yükselişle yüzde 14'ün üzerine çıkmış, sonrasında sürekli yükseliş kaydetmişti.