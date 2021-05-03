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Fenerbahçe'den Olivier Giroud bombası! Mesut Özil detayına dikkat

Fenerbahçe, Chelsea'den ayrılacak olan Olivier Giroud'u transfer etmek için harekete geçti. Giroud'un Mesut ile Arsenal'den takım arkadaşı olması Fenerbahçe'nin bu transferdeki ümidini artırıyor.

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Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start veren Fenerbahçe'nin Fransız golcü Olivier Giroud yıllık 4 milyon euro önerdiği iddia edildi. Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de listenin ilk sırasın da Olivier Giroud yer alıyor.

Yıllık 4 milyon euro
Chelsea'den ayrılacak olan Fransız yıldızın menajeriyle temasta olan sarı-lacivertlilerin, Olivier Giroud için yıllık 4 milyon euro teklif ettiği elen haberler arasında. Milan ve Juventus'un da radarında olan 34 yaşındaki oyuncunun kararını sezon bitince vermesi bekleniyor.

Mesut Özil faktörü
Fotomaç'ın iddiasına göre; Bu sezon 4'ü Premier Lig'de 6'sı Şampiyonlar Ligi'nde 1'i de FA Cup'ta olmak üzere 11 gol atan Giroud'un Mesut ile Arsenal'den takım arkadaşı olması Fenerbahçe'nin bu transferdeki ümidini artırıyor.

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