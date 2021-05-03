Fenerbahçe, Chelsea'den ayrılacak olan Olivier Giroud'u transfer etmek için harekete geçti. Giroud'un Mesut ile Arsenal'den takım arkadaşı olması Fenerbahçe'nin bu transferdeki ümidini artırıyor.

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Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start veren Fenerbahçe'nin Fransız golcü Olivier Giroud yıllık 4 milyon euro önerdiği iddia edildi. Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de listenin ilk sırasın da Olivier Giroud yer alıyor.

Yıllık 4 milyon euro

Chelsea'den ayrılacak olan Fransız yıldızın menajeriyle temasta olan sarı-lacivertlilerin, Olivier Giroud için yıllık 4 milyon euro teklif ettiği elen haberler arasında. Milan ve Juventus'un da radarında olan 34 yaşındaki oyuncunun kararını sezon bitince vermesi bekleniyor.

Mesut Özil faktörü

Fotomaç'ın iddiasına göre; Bu sezon 4'ü Premier Lig'de 6'sı Şampiyonlar Ligi'nde 1'i de FA Cup'ta olmak üzere 11 gol atan Giroud'un Mesut ile Arsenal'den takım arkadaşı olması Fenerbahçe'nin bu transferdeki ümidini artırıyor.