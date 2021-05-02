Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses ile evlendi nikahını duyurdu

İbrahim Tatlıses İbo Show'da kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile nikahlandığını duyurdu. Bu haberin ardından birçok vatandaş Gülçin Karakaya kimdir, ne iş yapıyor araştırması yaptı. Peki İbrahim Tatlıses'in karısı olan 27 yaşındaki Gülçin Karakaya kimdir, ne iş yapıyor?

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses sunduğu eğlence programı İbo Show'da sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini duyurdu. Nikahlandım diyen İbrahim Tatlıses'in genç eşi Gülçin Karaya merak konusu oldu. Uzun süredir Tatlıses'in yanında görülen Gülçin Karakaya 27 yaşında ve İbrahim Tatlıses ile aralarında 42 yaş fark var. 68 yaşında olan İbrahim Tatlıses'in 4. evliliğini Gülçin Karakaya ile yapmasının ardından genç eşi merak konusu oldu. Peki kimdir Gülçin Karakaya ne iş yapıyor, instagram hesabı ne?

Kadınlardan vazgeçemediği sık sık dile getiren 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses İbo Show'da son sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini duyurdu.

Gülçin Karakaya kimdir:

Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi olarak lanse edilmesinin ardından merak edilen isim oldu.

İbrahim Tatlıses aradığı aşkı 26 yaşındaki Gülçin Karakaya'da buldu. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ikilinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı. Tatlıses’in, Gülçin Karakaya ile yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Usta sanatçının, sevgilisi Karakaya’yı, eski eşi Ayşegül Yıldız’la da tanıştırdığı öğrenildi.

İbrahim Tatlıses 68 yaşında, 7 çocuk ve 9 torun sahibi.

İLK EVLİLİĞİ: İbrahim Tatlıses, şöhret basamaklarını henüz tırmanmaya başlamadığı yıllarda, ilk ve tek resmi evliliğini Urfa’da üç çocuğunun annesi (Ahmet, Gülden, Gülşen) Adalet Tatlıses ile yaptı. Şanlıurfa'da yaşayan Adalet Tatlıses ve İbrahim Tatlıses'in 3 çocuğu bulunuyor.

Ahmet, Gülden, Gülşen adlı 3 çocuğu Adalet Tatlıses'ten olan İbrahim Tatlıses, evlatlarıyla sık sık görüşüyor. İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet ile arkadaş gibi oldu. Hatta Ahmet bir dönem babası İbrahim Tatlıses'in korumalığını bile yaptı.

İbrahim Tatlıses daha sonra Adalet Tatlıses ile yollarını ayırdı. Tatlıses 1978 yılında "Ayağında Kundura" filmiyle de sinemaya girdi. 1979'da oynadığı "Kara yazma" filminde Perihan Savaş'la tanıştı. Birlikteliğin sonucunda Melek Zübeyde adında kızları olurken bu birliktelik 1983 yılındaki "Günah" filmine kadar sürdü.

İKİNCİ EVLİLİĞİ: Perihan Savaş o dönemde İbrahim Tatlıses'ten şikayetçi olmuştu. İddialara göre İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş'ı kaçırttırmış ve 7 saat gitmesine izin vermemişti. Uzun zamandır görüşmeyen ikili en son olarak kızları Melek Zübeyde'nin çocuğu olunca bir araya geldiler. İkilinin ayrılma sebebi hem darp hem de İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı Derya Tuna oldu.

EN POPÜLER AŞK: Perihan Savaş'tan ayrılan İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ile aşk yaşamaya başladı. Büyük aşk olduğunu İbrahim Tatlıses kendi şu sözlerle ifade ediyor: Bir tek Tuna'ya şarkı yazdım gerisi yalan.

Derya Tuna alışık olduğumuz ataerkil aile yapısını yıkan bir kadındı. İbrahim Tatlıses ile olan birlikteliğinde ekonomik gücü eline almış ve ailede sözü geçmeye başlamıştı. İkilinin İdo isminde bir çocuğu bulunuyor. İdo ve Derya Tuna, İbrahim Tatlıses aşkının en popüler ismiydi. İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna aşkının bitmesinin nedeni ise Asena oldu. 1983 yılında beraber olmaya başlayan çift 18 yıl sonra ayrıldı.

ASENA AŞKI ÇOK KONUŞULDU: Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses aşkının bitmesinin nedeni ise Asena. 1998 yılında beraber olmaya başlayan çift 2003 yılında araya Ayşegül Yıldız'ın girmesiyle sona erdi.

İbrahim Tatlıses, Asena ile beraberliğini sürdürürken, kendi televizyonunda birlikte çalıştığı Ayşegül Yıldız ile de birlikte olmaya başladı. Yıldız'a ev ve araba aldığı haberleri medyada sıkça yer alırken Asena da bu yeni rakibine karşı amansız bir mücadeleye girişti. Nitekim çok geçmeden iki kadın bir gece yarısı sokakta kavga edip, birbirlerini yaraladı.

AYŞEGÜL YILDIZ İLE EVLENDİ: İbrahim Tatlıses, Asena ile ilişkisinin sona ermesinin ardından Ayşegül Yıldız ile evlendi. 2011 yılında evlenen çift 2013 yılında boşandı. Belki de İbrahim Tatlıses'in eşlerinden en az duyulanı Ayşegül Yıldız oldu. İkilinin Elif Ada adlı bir kızı bulunuyor.