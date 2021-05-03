Süleyman Soylu 'Hafta başı haberlerimiz var' diyerek duyurdu! Teröre bir ağır darbe daha
Bakan Süleyman Soylu, Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin; 1'inin kırmızı-sözde orta saha 3'lü yürütmede, 1'inin turuncu, 1'inin gri, 1'inin Sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu olduklarının tespit edildiğini açıkladı.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin; 1'i kırmızı-sözde orta saha 3'lü yürütmede, 1'i turuncu, 1'i gri, 1'i Sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu oldukları tespit edildi" mesajını paylaştı. İşte Bakan Soylu'nun paylaşımı:
Hafta başı haberlerimiz var⬇️
Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6️ teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin;
1'i Kırmızı-Sözde Orta Saha 3'lü Yürütmede
1'i Turuncu
1'i Gri
1'i Sözde Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu oldukları tespit edildi...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre etkisiz hale getirilen 7 teröristin yanında birçok mühimmat bulundu. Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında etkisiz hâle getirilen 7 PKK’lı teröristin yanında bulunan silah ve mühimmat şöyle:
- 1’i uzaktan kumandalı olmak üzere 2 adet 14,7 mm doçka uçaksavar silahı
- 2 adet Zagros keskin nişancı silahı
- 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek
- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği
- 1 adet RPG-7 roketatar
- 2 adet M-16 piyade tüfeği
- 5 adet AK-47 piyade tüfeği