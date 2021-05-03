Süleyman Soylu 'Hafta başı haberlerimiz var' diyerek duyurdu! Teröre bir ağır darbe daha

Bakan Süleyman Soylu, Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin; 1'inin kırmızı-sözde orta saha 3'lü yürütmede, 1'inin turuncu, 1'inin gri, 1'inin Sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu olduklarının tespit edildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin; 1'i kırmızı-sözde orta saha 3'lü yürütmede, 1'i turuncu, 1'i gri, 1'i Sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu oldukları tespit edildi" mesajını paylaştı. İşte Bakan Soylu'nun paylaşımı:

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Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6️ teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin;

1'i Kırmızı-Sözde Orta Saha 3'lü Yürütmede

1'i Turuncu

1'i Gri

1'i Sözde Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu oldukları tespit edildi...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre etkisiz hale getirilen 7 teröristin yanında birçok mühimmat bulundu. Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında etkisiz hâle getirilen 7 PKK’lı teröristin yanında bulunan silah ve mühimmat şöyle:

- 1’i uzaktan kumandalı olmak üzere 2 adet 14,7 mm doçka uçaksavar silahı

- 2 adet Zagros keskin nişancı silahı

- 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek

- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği

- 1 adet RPG-7 roketatar

- 2 adet M-16 piyade tüfeği

- 5 adet AK-47 piyade tüfeği