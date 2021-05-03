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Hasret sona erdi Toronto 3 maç sonra kazanmasını bildi

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NBA'de Toronto Raptors, Los Angeles Lakers'ı yenerek 3 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

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Pascal Siakam, 39 sayı ve 13 ribaundla oynayarak maçın yıldızı oldu. Kyle Lowry de 37 sayı ve 11 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Lakers'ta LeBron James 19 sayı, 7 ribaund ve 6 asist kaydetti.

Süper yıldız oyuncu, sakatlığı nedeniyle mayıs ayına kadar 20 maç kaçırmıştı, bu sürecin ardından üst üste 2. kez parkedeydi. Takımın en skoreri 24 sayı atan Kyle Kuzma'ydı.

Gecenin bir diğer maçında Portland, Boston'ı 129-119 yendi.

Üst üste 4. galibiyetini alan Portland'da C.J. McCollum 33 sayı attı.

Damian Lillard da 26 sayı ve 13 asistle double double yaptı.

Furkan Korkmaz da takımı Philadelphia ile geceyi galibiyetle kapattı.

Milli basketbolcunun 3 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle oynadığı maçta Philadelphia, San Antonio'yu 113-111 yendi.

Gecede alınan diğer sonuçlar şöyle;

HOUSTON 97, NEW YORK 122
DALLAS 99, SACRAMENTO 111
CHARLOTTE 111, MIAMI 121
OKLAHOMA CITY 120, PHOENIX 123

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