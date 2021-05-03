TÜBİTAK Başkanı açıkladı! Ağustos ayında iki yerli virüs ilacı kullanıma girecek

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Ağustos ayında iki yerli virüs ilacının kullanıma gireceğini duyurdu. Mandal, yerli VLP virüs aşısı için de tarih verdi.

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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal aşı ve ilaç çalışmaları hakkında son gelişmeleri CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi. Mandal, "Ağustos ayında 2 yerli virüs ilacı kullanıma girecek. Yerli VLP virüs aşısı yıl sonunda kullanıma açılacak" dedi.

"2021 yılının güz döneminde aşımız kitlesel kullanıma açılacak"

Mandal, yerli CLP koronavirüs aşısında Ağustos ayında Faz-3 çalışmalarına başlanacağını duyurdu. Faz-3 aşamasındayken üretim aşamasına da başlanmasını planlıyoruz. Mandal, "2021 yılının güz döneminde aşımız kitlesel kullanıma açılacak" ifadelerini kullandı.

VLP dışında iki farklı koronavirüs aşısındaki çalışmalarda yıl sonunda kullanım aşamasına gelineceğini ifade etti. Mandal, aşıların mutasyonlara karşı etkili olma potansiyellerinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Koronavirüse karşı iki ilacın Faz-2 çalışmasında olduğunu söyleyen Mandal, Ağustos ayı gibi kullanıma başlanmasını beklediklerini açıkladı.