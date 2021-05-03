Metropoll'den çok çarpıcı anket! Halkın dörtte biri zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamıyor
METROPOLL Araştırma'nın “Türkiye’nin Nabzı Nisan 2021" anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki makas açılırken, ankete katılan her 4 kişiden biri temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi. Ekonomiyi muhalefetin düzelteceğine inananlar ise azınlıkta kaldı.
MetroPOLL Araştırma şirketinin “Türkiye’nin Nabzı Nisan 2021" anketinin sonuçları açıklandı. Buna göre AK parti ilk sıradaki yerini korurken, Millet İttifakı partilerinin toplam oy oranı Cumhur İttifakı partilerini geride bırakmış gözüküyor. Ankete göre vatandaşların yüzde 26.6’sı yani her 4 kişiden biri gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz duruma geldi. Araştırmada muhalefetin 128 dolar iddiası, pandemi sürecindeki tepki alan AK Parti kongreleri, İYİ Parti ve CHP'nin kadrolarına güven gibi konular da yer aldı. İşte Metropoll anketinden çarpıcı sonuçlar...
Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı
MetroPoll anketine göre, kararsızlar dağıtılmadan AK Parti-MHP bloku yüzde 36 seviyesinde oy alırken, muhalefet partileri yüzde 42 civarında oy alıyor. Kararsız, protesto oyu ve cevap yok diyenlerin oranı ise yüzde 20.6 olarak ön plana çıkıyor.
Bu pazar seçim olsa ne olur?
Ankete göre, AK Parti 27.1, CHP 18.3, İYİ Parti 10.7, HDP 8.4, MHP 8.7, Deva Partisi 2.2, SP 1.6, Gelecek Partisi 1.4, Diğer partiler 1.0, Kararsızlar 8.7, Protesto oylar 6, Cevap yok diyenler 5.9 çıkmış.
Hangi ittifaka daha yakınsınız?
Araştırmaya göre halkın yüzde 42.8'i AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur ittifakına kendisini daha yakın hissederken, CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet ittifakına daha yakın hissettiğini açıklayanların oranı yüzde 46.1 oldu.