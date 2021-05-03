MetroPOLL Araştırma şirketinin “Türkiye’nin Nabzı Nisan 2021" anketinin sonuçları açıklandı. Buna göre AK parti ilk sıradaki yerini korurken, Millet İttifakı partilerinin toplam oy oranı Cumhur İttifakı partilerini geride bırakmış gözüküyor. Ankete göre vatandaşların yüzde 26.6’sı yani her 4 kişiden biri gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz duruma geldi. Araştırmada muhalefetin 128 dolar iddiası, pandemi sürecindeki tepki alan AK Parti kongreleri, İYİ Parti ve CHP'nin kadrolarına güven gibi konular da yer aldı. İşte Metropoll anketinden çarpıcı sonuçlar...