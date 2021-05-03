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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ‘kayıt’ genelgesinin iptali için dava açıldı

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polisleri görev yaparken kaydeden kişilerin engellenmesi ve adli işlem yapılmasını içeren genelgesine tepkiler büyüyor. Ankara ve Diyarbakır baroları, genelgenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açtı. CHP'nin de bugün MYK sonrası başvuru yapması bekleniyor.

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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polisleri görev yaparken kaydeden kişilerin engellenmesinin ve adli işlem yapılmasına yönelik yayınladığı genelge tartışma yaratmıştı.

İçişleri Bakan Soylu gelen eleştirilere “Burada ne Anayasa ne de demokrasi ihlali vardır” diyerek yanıt vermişti. Söz konusu genelge yargıya taşındı ve Ankara ile Diyarbakır Baroları, genelgenin iptali için Danıştay’a başvurdu.

CHP’nin de genelgeye ilişkin Danıştay'da bugün dava açması bekleniyor. Başvuru MYK sonrası Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında hukuk birimi tarafından yapılacak.

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