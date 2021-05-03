Liverpool'dan Uğurcan Çakır bombası! Trabzonspor'a resmi teklif yapılacak

Liverpool, önümüzdeki günlerde Trabzonspor'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Trabzonspor Yönetimi bu transferden 20-25 milyon Euro arası rekor gelir bekliyor.

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Yaz döneminde Trabzonspor’dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Uğurcan Çakır’ın Avrupa’dan pek çok talibi var. Özellikle İnter, milli file bekçisiyle yakından ilgilenirken; Liverpool da harekete geçme kararı aldı. Geçen sezondan bu yana Uğurcan’ın maçlarını takip eden İngiliz devi, Trabzonspor’a teklif yapacak.

Fanatik'in haberine göre; daha önce aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan Premier Lig ekibi, Bordo- Mavili kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Alisson’un forma giymediği maçlarda kalede sıkıntı yaşayan ve Brezilyalı file bekçisiyle rekabet edebilecek üst düzey bir isim arayan Liverpool, Uğurcan’da karar kıldı.

EURO 2020 beklenmeyebilir

Trabzonspor Yönetimi bu transferden 20-25 milyon Euro arası bir gelir bekliyor. Bordo-Mavililer, bu yönde bir teklif yapılması halinde Haziran ayında düzenlenecek EURO 2020’yi beklemeyecek ve yıldız kaleciyi hemen satacak. 20 milyon Euro civarı bir rakamın önerilmemesi durumunda ise Uğurcan’ın A Milli Takım formasıyla şampiyonada vitrine çıkacağı ve rakamların yine bu seviyelere ulaşabileceği öngörülüyor.

Uğurcan Çakır’ın yerine Mert Günok

Uğurcan Çakır’ın satılması halinde Bordo-Mavililer kaleye takviye yapacak. Yerli bir file bekçisini renklerine bağlamayı hedefleyen Trabzonspor’da, teknik direktör Abdullah Avcı’nın 1 numaralı hedefi Mert Günok...

Başakşehir’den eski öğrencisini kadroda düşünen Avcı, Uğurcan’ın transferi durumunda görüşmeleri bizzat yürütecek. Mert’in yanı sıra Kayserispor’un genç kalecisi Doğan Alemdar ve Göztepe’den İrfan Can Eğribayat da listede. Ancak Avcı, tecrübesi nedeniyle Mert Günok’a daha sıcak bakıyor.