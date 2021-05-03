BIST 1.406
DOLAR 8,30
EURO 10,01
ALTIN 474,08
HABER /  SPOR
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Fatih Karagümrük’ten stat açıklaması

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yaptığı açıklama ile stat konusunda devlete güvendiklerini ve sabırla sıralarını beklediklerini vurguladı.

Abone ol

Konuyla ilgili olarak kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Değerli Futbol Kamuoyu,

Bildiğiniz gibi ülkemizdeki tüm stadyumlar devletimiz tarafından devlet arazilerine yapılmıştır. (Bir, iki istisna hariç)

Bugün bile birçok kulüp statlara bakamayacağı için bir kısmı belediyelere, bir kısmı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne kalmıştır.

Durum böyle olduğu halde, futbol topunu Karagümrük'ten 50 yıl sonra tanımış bazı şehirlerin ilgilileri, bizi stadımız yok diye küçümseyen açıklamalar yapmış, bazıları da daha da ileri giderek ligden düşürülmemiz gerektiğini söylemiştir.

Bizim stadımız, tesisimiz yok doğrudur. Biz sizinle bu şartlar altında mücadele ediyoruz.

Bizim stadımız ve tesisimiz olduğu zaman sizin temsilcisi veya taraftarı olduğunuz kulüpler bizimle mücadele edemeyecekler!

Bizler devletimizin büyüklüğüne ve adaletine sonsuz güveniyoruz. Sabırla sıramızı bekliyoruz. Elbet bizim de stadımız yapılacak, tesisimiz için gerekli arazi tahsis edilecektir.

En derin saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da evde yaşanan patlamanın nedeni el yapımı patlayıcı çıktı!
Anneler Günü için süper fırsatlar!
İnterpol, Sarallar çetesi üyesi Cihan Saral’ı Türkiye’ye iade etti! Kırmızı Bülten vardı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ‘kayıt’ genelgesinin iptali için dava açıldı
İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin koronavirüsten hayatını kaybetti
Hastaneye gitmek serbest mi hastane randevusu olan ne yapacak?
Liverpool, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a resmi teklif yapacak
Büyük Çamlıca Camisi 2 yılda ağırladığı ziyaretçi sayısıyla dikkat çekti
Son dakika ihracat rakamları belli oldu! Ticaret Bakanı Muş'tan açıklama
İstanbul'da Covid-19'u atlattı ama hayatı altüst oldu: Diyabete yakalandı
Yorumlar